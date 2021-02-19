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Шоу-бизнес

Муж Анны Саливанчук воспротивился ее похудению

10:59 19 февраля 2021
саливанчук

Украинская актриса, звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук рассказала, с какими проблемами столкнулась, восстанавливая вес после вторых родов. Одним из таких факторов сопротивления стал муж актрисы — продюсер студии «Квартал 95» Александр Божко. Супруг был не восторге от слишком активного похудения жены.

«Муж не хочет, чтобы я худела», — призналась Анна фолловерам в Instagram.

Напомним, Саливанчук рассказывала, что за время беременности набрала 15 килограммов. 1 сентября 2020 года актриса родила сына. Мальчика назвали Никитой.

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