Тарзан «создал сына вновь»

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), ранее радовавший поклонников стихотворениями, взялся за кисти — первую картину он посвятил сыну Архипу.

В Instagram Сергей Глушко не только показала картину, на котором изобразил сына в японском стиле, но и посвятил ему стихотворение — юноше исполнилось 19 лет.

«…и раз с дитем судьба меня не подвела, я первый холст ему же посвящаю!» — пишет Тарзан и добавляет: «.вот твой портрет — тебя я создал

вновь, …как 19 лет назад».

Он выложил в сеть три фотографии, на одной из которых позирует рядом с картиной. Две других посвящены деталям его творения.

Недавно сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип сделал предложение своей девушке — танцовщице Мелиссе. Это произошло в День Святого Валентина.

Ранее Тарзан оригинально поздравил подписчиков со своим профессиональным праздником. «С Днем стриптиза вас всех, господа! А дамам — розы», — написал Тарзан в комментарии к фотографии, на которой он позирует в полуобнаженном виде и с цветком в руках.

Напомним, что Сергей «Тарзан» Глушко является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, за участие в пропагандистских мероприятиях направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией.

Фото со странички Сергея Глушко в социальных сетях.

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