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Шоу-бизнес

Звезда «Дизель Шоу» спародировала скандал Тины Кароль

11:19 19 февраля 2021
Яна Глущенко

Звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко, раскрывшая ранее закулисье проекта, спародировала новый клип Тины Кароль «Скандал». Актриса опубликовала фото в Instagram и рассказала, что начинала свою карьеру с шоу пародий «Большая разница по-украински». Пародировала Тину Кароль, Веру Брежневу, Лилию Ребрик.

«Прошло 12 лет, и вот я снова играю певицу. Только теперь уже в „Dizel Night“. Получилось мега круто!», — сказала Глущенко.

Кстати, в пародии на клип «Ноченька» Тины Кароль на Яне из одежды были только трусики. Для новой работы облегающий кожаный костюм купили в сексшопе. А пародию на «Скандал» начали снимать спустя восемь часов после премьеры клипа.

«Образ получился настолько правдоподобным, что даже наши костюмеры перепутали меня с настоящей Тиной. Костюм для пародии клипа „Скандал“ — не менее скандальный — купили мы его в секс-шопе. Наряд мне пришлось надеть задом наперед и получилось очень сексуально», — рассказала Яна.

Ранее художественный руководитель и актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов в интервью «ФАКТАМ» рассказал о новых проектах, политических амбициях и семейных оношениях.

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