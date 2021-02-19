Сергей Бабкин перед операцией в Вене осуществил мечту и порвал штаны

Музыканту Сергею Бабкину 19 февраля предстоит повторная операция в австрийской клинике — теперь уже на правом глазу. В ночь перед операцией Бабкин решил исполнить мечту и станцевать на безлюдной улице Вены.

Позже Сергей признался, что приключение имело неприятные последствия: выполняя сложные па, артист порвал брюки — разошелся шаговый шов. Одежду придется заменить.



Напомним, 5 февраля Бабкину спасали в австрийской клинике левый глаз. У музыканта диагностировали редкое вирусное заболевание, в перспективе грозящее полной слепотой.

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