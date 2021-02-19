Гримеры «прокляли» покрытого татуировками внука Аллы Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков готовится к съемкам в фильме и позволил своей Instagram-аудитории заглянуть за кулисы творческого процесса. Над Пресняковым отлично поработали гримеры: руки Никите от плеча до запястий покрыли татуировками, а на груди появился кровавый надрез.

«От меня скрывают сценарий… Говорят, будет интересно», — пошутил Никита. «Уже три девушки проклинают меня сегодня за эти татуировки», — добавил Пресняков.





Пресняков не раскрывает название фильма, в котором будет задействован, но экспериментировать с образами юноша любит с раннего детства. В Instagram Преснякова было опубликовано его подростковое фото: в тот день Никита побрился налысо.



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