27.78 / 27.97 33.45 / 33.83
Киев: -12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс покрасовалась в нижнем белье

4:31 20 февраля 2021
бледанс

Актриса Эвелина Бледанс, бывшая участница комик-труппы «Маски», в 51 год все еще может похвастаться изящной фигурой. Бледанс опубликовала в Instagram свои студийные фотографии в роскошном нижнем белье.

Напомним, ранее пластический хирург раскритиковала коллег, выполнивших Бледанс пластическую операцию на груди. Специалист считает, что при пластике не были учтены особенности телосложения Эвелины.

Эвелина Бледанс является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

галкин

Пожить к Максиму Галкину в замок «попросилась вся деревня»

дан балан тина кароль

Дан Балан «попал» в «скандал» Тины Кароль

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер