Актриса Эвелина Бледанс, бывшая участница комик-труппы «Маски», в 51 год все еще может похвастаться изящной фигурой. Бледанс опубликовала в Instagram свои студийные фотографии в роскошном нижнем белье.

Напомним, ранее пластический хирург раскритиковала коллег, выполнивших Бледанс пластическую операцию на груди. Специалист считает, что при пластике не были учтены особенности телосложения Эвелины.

Эвелина Бледанс является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).



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