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Шоу-бизнес

«Утомил уже»: Дорофеевой пожаловались на ее хит

13:52 19 февраля 2021
Надя Дорофеева

Поклонники певицы Нади Дорофеевой поинтересовались, когда она уже представит новую песню, отметив, что ее старый хит уже «надоел».

В частности, такие комментарии появились в ее аккаунте в Tik-Tok, где она выложила клип «Любите друг друга», в котором снялась вместе с мужем, Владимиром Дантесом.

@nadyadorofeeva

Любите друг друга Снимайте под звук #d#orofeevagorit

оригинальный звук — nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева, отвечая на вопросы поклонников по поводу ее «блондинистой» прически на шоу «Голос країни», рассказала, что тот образ был «не настоящим». Однако, по ее словам, она «задумывается» об этом цвете.

Недавно Владимир Дантес пошутил по поводу подарка Наде Дорофеевой, выбрав ей сумку Jacquemus размером с небольшой кошелек. Ведущий заявил, что на такую сумку у него денег хватит.

Фото Нади Дорофеевой из социальных сетей.

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