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Шоу-бизнес

Пожить к Максиму Галкину в замок «попросилась вся деревня»

14:25 19 февраля 2021
галкин

Российский пародист Максим Галкин поддержал популярный челлендж в TikTok и теперь отбивается от назойливых фолловеров. Фанаты желают лично полюбоваться обстановкой в замке Галкина и Пугачевой, а в идеале — еще и переждать в поместье зимние морозы.

Галкин записал видео для TikTok, как остается невозмутимым, падая вместе с утренним кофе в глубокий сугроб. «Люблю кофе со льдом», — пошутил он.

@maxgalkinru

Люблю кофе со льдом #сугробы #кофе #солнце #слоумо

♬ Careless Whisper — George Michael

В ответ Галкину написали, что срочно хотят к нему в гости, тем более, что синоптики обещают усиление морозов.

Напомним, с 2011 года Галкин с Пугачевой живут в роскошном замке в деревне Грязь Московской области. Строительство затянулось на четыре года. Сейчас в распоряжении семьи шесть этажей особняка и три тысячи квадратных метров территории.

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