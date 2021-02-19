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Шоу-бизнес

Жена Александра Малинина опубликовала первое фото внука: как назвали малыша

16:20 19 февраля 2021
Александр и Эмма Малинины

Супруга певца Александра Малинина, Эмма, показала фотографию с их новорожденным внуком — малышом Лео.

«Обняться и поцеловаться — это самое важное. А я теперь многодетная бабушка», — пишет Эмма Малинина в Instagram. Она выложила в сеть фото, показав розовые пяточки своего внука.

Ребенок родился в семье старшего сына Эммы Малининой от первого брака, Антона.

Александр и Эмма Малинины стали дедушкой и бабушкой уже в третий раз.

Лео появился на свет 12 февраля. Ребенок родился богатырем — весом 4,2 кг и ростом 53 см.

Фото со странички Эммы Малининой в социальных сетях.

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