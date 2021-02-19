«Стал бомжом»: вдовец Легкоступовой пожаловался, что дочь певицы оставила его ни с чем

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов вступил в права наследства, однако ему принадлежит только ¼ в квартире певицы, и сам он живет в гостинице, попутно рассчитываясь с долгами умершей супруги.

Это утверждает юрист Фирсова Евгений Бобков, который теперь пытается вернуть деньги клиента — 30 тысяч евро. Их, по его словам, «размыли в общей наследственной массе», а дочь Легкоступовой Анетта еще и вывезла из квартиры все ценное.

«Исчезло много вещей: концертные наряды Вали, шубы, ювелирка, которую я ей дарил», — рассказал Юрий в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», добавив, что его фактически «оставили бомжом на улице».

Напомним, накануне стало известно, что права на наследство Валентины Легкоступовой заявил и ее второй Алексей Григорьев, который является отцом 19-летнего сына певицы Матвея. Дочь певицы Анетта считает, что ее бывший отчим хочет получить один из загородных домов, который они покупали с артисткой в период их почти двадцатилетней совместной жизни.

Напомним, певица умерла в августе 2020 года при загадочных обстоятельствах.



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