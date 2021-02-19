DZIDZIO трогательно поздравил маму с днем рождения, выведя ее на сцену во время выступления

Певец и шоумен Дзидзьо (под этим псевдонимом выступает Михаил Хома) трогательно поздравил с днем рождения «самую родную» маму Галину, поблагодарив ее за жизнь.

О маминых именинах певец сообщил на своем концерте, пригласив женщину на сцену и назвав «сеньорой».

«С Днем Рождения, моя самая родная Мамочка, благодарю вас за жизнь, и желаю — пусть сбываются Ваши желания», — написал он, показав видео в Instagram.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Дзидзьо вспомнил, как мама, которая живет в Португалии, снималась у него в фильме «DZIDZIO Перший раз» и прилетала на съемку во Львовскую область, после чего они вместе снимали в Португалии клип на песню «Я їду до мами».

«Слава Богу, у нас прекрасные отношения. Мама иногда может спонтанно приехать ко мне на концерт, чтобы просто поцеловать перед выступлением», — рассказал он.



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