Ким Кардашьян подала на развод: на кону более 2 млрд долларов

В пятницу, 19 февраля, Ким Кардашьян официально подала на развод. 40-летняя звезда реалити-шоу и бизнес-леди твердо решила, что ее брак с 43-летним рэпером Канье Уэстом больше не жизнеспособен. Как сообщает TMZ, интересы Ким представляет Лора Вассер, одна из лучших адвокатов по разводам знаменитостей в США.

Кардашьян просит суд предоставить ей и Канье совместную опеку над их четырьмя несовершеннолетними детьми. Дочери Норт семь лет, сыну Сейнту пять, второй дочери Чикаго три и младшему сыну Псалму еще нет двух лет.

Ким и Канье поженились в мае 2014 года. Разлад в их отношениях произошел неожиданно — летом прошлого года, когда Уэст принял решение баллотироваться в президенты США. В ходе предвыборной кампании музыкант позволил себе ряд слишком откровенных высказываний о супруге и ее матери. Его попытка побороться за пост главы государства обернулась провалом. Причем Канье потратил на эту необъяснимую блажь несколько миллионов долларов.

Канье уехал из Калифорнии и обосновался на ранчо в Вайоминге. Ким прилетала к нему, пыталась образумить мужа, но все было бесполезно. После этого поползли слухи о скором разводе. Все прошедшие после этого праздники супруги отмечали раздельно, включая 40-летие Ким в конце октября и недавний День святого Валентина. Кардашьян, которая постоянно выставляет в Instagram множество фото и видео, появляется на них без обручального кольца.

И вот теперь слухи полностью подтвердились. По данным TMZ, стороны уже приступили к обсуждению финансовой составляющей вопроса. А делить им есть что. Состояние Ким Кардашьян оценивается почти в миллиард долларов. Львиную долю ее богатства составляют успешные бренды косметики, парфюмерии и женского белья. Капитал Канье Уэста — 1,3 миллиарда долларов.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Ким с детьми проживает в особняке стоимостью 60 миллионов долларов в Хидден-Хиллз, Калифорния. Канье никуда не выезжает с ранчо в Вайоминге. Их объединяют сегодня только дети. Как утверждают близкие к звездному семейству источники, и Кардашьян, и Уэст намерены действовать в интересах детей.

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