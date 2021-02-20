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Шоу-бизнес

Почти Kanye West: Потап и другие звезды запустили первый в Украине «Липсинк баттл»

7:39 20 февраля 2021
Потап и другие звезды запустили первый в Украине «Липсинк баттл»

Репер Потап стал первым участником #lipsyncbattle_challenge в социальных сетях, в котором звезды, популярные блогеры и подписчики «липсят» своих любимых исполнителей.

ПТП записал видео под хит артиста Kanye West под названием «Good Morning» и передал эстафету соведущей «Липсинк баттла» Тине Кароль, танцору Евгению Коту, участнику «Танців з зірками» Иракли Макацария, а также двум популярным блогерам с более чем миллионом подписчиков Alex Black и Ledboу1. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «1+1».

На «вызов» Потапа ответил Ledboy1, который перевоплотился в Верку Сердючку, полностью воссоздав ее образ: вышиванка, головной убор со звездой, очки и красная помада. Также в видео присутствует и мама Верки Сердючки, с которой она никогда не расстается.

А блогер Alex Black перевоплотился в Тину Кароль и исполнил ее новую песню «Скандал». Дополнением образа стал парик и яркий макияж.

Евгений Кот почти сразу принял челлендж от Потапа и записал ответное видео под хит Макса Барских «По секрету» и бросил вызов Катерине Кухар и Наталье Могилевской. Ответили также на челлендж Катерина Кухар и Иракли Макацария, который «залипсил» Майкла Джексона.

 

 

Напомним, «липсинк» — синхронное движение губ с музыкой или другими словами, исполнение песни под фонограмму.

По формату шоу «Lipsync Battle», 36 известных артистов, ведущих и спортсменов перевоплощаются в звезд шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд — максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита.

Присоединится к известным артистами и принять участие в #lipsyncbattle_challenge может каждый желающий.

Участники проекта «Липсинк баттл» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звёздную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т. д. Известно, что участниками шоу станут Елена Кравец, Маша Ефросинина и Павел Зирбров. Кто еще примет участие в шоу, и кто станет партнером знаменитостей на сцене «Липсинк баттла», станет известно совсем скоро.

Напомним, готовясь к шоу, Потап с супругой устроили веселые снежные забавы, катаясь на заснеженной горке на «таблетке».

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