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Шоу-бизнес

Копия папы: муж Тони Паперной показал подросшую внучку Ольги Сумской

8:51 20 февраля 2021
Антонина Паперная с дочерью

На текущей неделе в столице страны-агрессора Москве состоялась премьера мультфильма «Конёк-горбунок».

Первыми зрителями в кинотеатре «Октябрь» стали российские звёзды шоу-бизнеса, пишет «Стархит». Многие из них приехали с детьми, поэтому красная дорожка периодически превращалась в детскую игровую, но от этого было только веселее.

Так, актёр Владимир Яглыч впервые привёл на светское мероприятие 3-летнюю дочь Еву. На дорожке их сопровождала и супруга актёра — Антонина Паперная. У фанатов появилась возможность посмотреть на милую дочь Владимира Яглыча. Актёр весьма закрыт от публики, поэтому такой семейный выход случился впервые.

Малышка радовалась происходящему и с удовольствием фотографировалась. А публика обсуждала, на кого же больше похож ребёнок. Большинство решили, что Ева выглядит, как точная копия отца.

Напомним, Антонина является дочерью Ольги Сумской от первого брака — с актером Евгением Паперным. Во втором браке — с Виталием Борисюком — у «Роксоланы» родилась дочь Анна. В 2019 актриса и ее дочери украсили собой обложку популярного издания.

Недавно украинская актриса поделилась своей историей любви со вторым супругом.

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