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«Чувствую полную растерянность и отрицание»: Юлия Санина рассказала о проблемах в своей жизни

9:29 20 февраля 2021
Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала в Instagram о первых впечатлениях после регистрации в новой соцсети Clubhouse.

«Зарегистрировалась в Clubhouse. Как и с любой новой соцсетью, пока чувствую полную растерянность и отрицание! Пока что я для себя объяснила это явление, как „подкасты для всех“ или „разговорчики обо всем“. Вы уже там? Какие комнаты слушаете?» — написала она.

По словам Саниной, Instagram остается ее самой любимой социальной сетью.

«Все же моя любимая соцсеть Instagram! Красивые картинки, люди, которые вдохновляют, тексты под настроение, каталог услуг и товаров. Фейсбук открываю намного реже, он стал тяжёлым, люди чаще пишут о негативном опыте, возмущаются. Люблю почитать Фейсбук, чтобы опуститься с неба на землю:) ТикТок супер редко, чтоб потанцевать или показать преображения, практически не смотрю реки», — пишет певица.

Также она написала, что ограничила время, которое проводит в соцсетях.

«Я давно уже поставила лимит по времени на все соцсети в телефоне — отличная штука, я вам скажу! Вокруг бывает так интересно, если оторвать глаза от экрана», — сообщила Санина.

Подписчики активно комментируют пост любимой певицы.

Кроме того, в своем другом посте солистка Hardkiss обнадежила поклонников, назвав дату концерта — через 100 дней.

«Ровно 100 дней до шоу на Олимпийском», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков с иронией прокомментировал ажиотаж вокруг набирающей популярность соцсети Clubhouse.

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