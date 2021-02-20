За такими ножками Рафика и не заметил: Леся Никитюк очаровала поклонников в «официальном» костюме на голое тело

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников в Instagram новыми снимками, не забывая демонстрировать свои аппетитные формы.

Накануне девушка предстала перед камерой в красивом наряде — костюме черного цвета (очевидно, с намеком на «официоз»), но при этом не надев, похоже, нижнего белья.

Леся эротично присела на полу, вытянув во всю длину свои стройные ноги. Знаменитость изображена на фотографии босиком, что добавляет аутфиту еще больше сексуальности.

Рядом с Никитюк позировал ее домашний любимец Рафик. Она мило улыбалась, глядя на песика.

Поклонники живо прокоментировали «потрясающий лук».

«Я за вашими красивыми ножками Рафика даже не земетила», — написала одна из поклонниц.

«Я Рафика не видела, пока не прочитала», — добавила вторая.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Леся Никитюк похвасталась «дорогущей» обувью, на которую она долго собирала деньги. Также телеведущая показала фолловерам, как она формила детскую комнату, а также рассказала, кто является ее «истинным хозяином».

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