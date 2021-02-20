Алла прекрасно готовит: Максим Галкин похвастался ужином, которым его угостила супруга

Трогательные отношения между Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным всегда вызывают восторг у поклонников звездного семейства — чего только стоят нежные встречи приезжающего домой с работы юмориста.

Еще одним доказательством атмосферы любви и дружелюбия, которая сложилась в семье, стал ужин, которым Примадонна угощает своего кормильца.

Им Максим не преминул похвастаться в своем Instagram, сняв при этом целый репортаж.

«Вот, дорогой, специально для тебя домляма», — приветствовала Пугачева мужа.

«Вот, посмотрите, — похвастался Галкин, — Алла сделала домляму. То есть это, значит, что, баранина, да?».

Примадонна заботливо стала перечислять мужу, из чего приготовлено это сытное и аппетитное яство:

«Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста, кушай на здоровье!», — с узбекским акцентом перечислила ингредиенты Примадонна.

Не забыла Пугачева подать к сытному яству и свежий овощной салат. Она нарезала помидоры с зеленью и усадила за стол любимого мужа. За кадром слышно, как довольный глава семейства целует жену в знак благодарности.

71-летняя Алла Пугачева, завершив музыкальную карьеру, полностью посвятила себя семье. С мужем Максимом Галкиным легенда эстрады воспитывает двоих детей — семилетних двойняшек Лизу и Гарри. Она занимается с ними музыкой и вокалом, а также успевает выполнять домашние обязанности. Так, недавно Примадонна устроила с дочерью особую, музыкальную уборку кухни в «замке» семейства.

Напомним, Максим Галкин внесен в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — посещение АР Крым.

Фото ЭГ

482

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter