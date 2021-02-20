«Тяжело дышать»: состояние неизлечимо больного Соседова ухудшилось

Состояние неизлечимо больного музыкального критика и журналиста Сергея Соседова ухудшилось. Об этом сам шоумен, внесенный в базу украинского центра «Миротворец», рассказал представителям издания IReactor.

Неделю назад Соседов заявил — у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. Врачи в борьбе с серьезнейшей аллергией оказались бессильны.

В прошлый раз обострение болезни пришлось на апрель и май, в этом же году обострение наступило раньше. Бороться с недугом Соседов устал, найти лекарство, которое помогло бы ему раз и навсегда, он уже отчаялся.

В пятницу, 20 февраля, Сергей и вовсе заявил — ему стало хуже.

«Неважно себя чувствую. Не хочется даже говорить о состоянии для широкой публики…», — констатировал он, сознавшись при этом, что главной его проблемой по-прежнему являются трудности в дыхании.

«Кашель, насморк, тяжело дышать», — перечислил он основные симптомы.

Напомним, Сергей Соседов является фигурантом базы «Миротворец», как приверженец аннексии Крыма. Он также известен своими беспардонными высказываниями в адрес многих звезд эстрады, в частности, Софии Ротару

Фото ЭГ

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