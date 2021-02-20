Что с глазами? Сергей Бабкин возвращается в Украину

Известному украинскому музыканту Сергею Бабкину провели вторую операцию на глазах, и артист возвращается в Украину. Об этом он сам сообщил в своих Сторис.

Звезда запостил фотографию с женой Снежаной, сделанную в лифте. Пара с чемоданом в руках сообщила, что возвращается в Украину.

В то же время никакой информации о том, как прошло оперативное вмешательство, Сергей пока не сообщил. Поэтому можно только предполагать, исходя по довольному и счастливому выражению его лица, что все прошло удачно.

Напомним, в конце января Сергей Бабкин сообщил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз и ему требуется хирургическое вмешательство. Артист добавил, что в Украине и странах СНГ необходимого оборудования и соответствующего препарата для совершения операции нет. Поэтому звезда полетел в Австрию.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь перед операцией Бабкин решил исполнить мечту и станцевать на безлюдной улице Вены. Позже Сергей признался, что приключение имело неприятные последствия: выполняя сложные па, артист порвал брюки — разошелся шаговый шов. Одежду придется заменить.

Более подробно о лечении Бабкина читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: Сергей Бабкин: «После удара микрофоном в глаз 11 лет назад могло начаться отслоение сетчатки, а коронавирус ускорил этот процесс».

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