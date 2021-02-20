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Шоу-бизнес

Принес в гости останки жены в рюкзаке: Малахов шокировал историей из жизни

13:23 20 февраля 2021
Андрей Малахов

В очередном выпуске своей программы, посвященной таинственному исчезновению праха Валентины Легкоступовой и Криса Кельми, российский телеведущий Андрей Малахов рассказал историю из собственной жизни. Об этом пишет ЭГ.

По словам телеведущего, в свое время у него был институтский друг, с которым он не виделся лет десять. Однажды тот позвонил Малахову и попросил возможности прийти к нему в гости. Андрей, не раздумывая, согласился. Друг заранее подметил — придет он к Андрею не один, а вместе с супругой Еленой.

Спустя пару часов мужчина действительно появился на пороге квартиры Малахова, но без жены. Когда же Андрей спросил, где жена, друг поставил на порог его квартиры сумку.

«А Лена вот» — шокировал Малахова заявлением товарищ.

Оказалось, что там находилась урна с прахом супруги.

Сам Андрей объяснил — его друг просто не смог смириться со смертью жены, поэтому повел себя так необычно.

Эксперты в студии были шокированы услышанным и посоветовали Малахову во что бы то ни стало рекомендовать другу обратиться за профессиональной помощью.

Напомним, в декабре сеть шокировало объявление семьи из Запорожья, которая выставила на продажу бывший в употреблении… гроб, оставшийся от «ожившего деда».

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