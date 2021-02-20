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Шоу-бизнес

Взяла за голову и хорошенько тряхнула: MamaRika рассказала, как разобралась с навязчивым фанатом

13:59 20 февраля 2021
MamaRika

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) за кулисами одного из шоу рассказала о своем персональном «маньяке», который ранее добивался ее внимания, сообщает Новый канал.

«Когда я выступала под псевдонимом Эрика, один человек посещал все мои выступления — будь то фестивале или сольные концерты. Впоследствии он начал писать в социальных сетях. А во время одного выступления бросился мне в ноги на сцене! Тогда я взяла его за голову и тряхнула. И объяснила: если такое поведение повторится, то с ним уже будет говорить мой менеджер…» — рассказала она.

По словам артистки, она все же решила поговорить с фанатом после концерта.

«Я позволила ему пообщаться и даже прикоснуться ко мне. Просто понимала, что ему не хватает внимания в жизни, вот он и решил получить его от меня. Но делать это таким фанатичным способом ненормально. Кстати, после нашей спокойной беседы он исчез из моей жизни. Считаю, что в людях нужно видеть людей. У него была потребность познакомиться со мной и поговорить. Вот мы это и сделали. Он достиг цели и успокоился…» — рассказала MamaRika.

Как писали «ФАКТЫ», недавно певица отпраздновала годовщину свадьбы. MamaRika решила еще раз освежить в памяти эмоции того дня и опубликовала в Instagram самые яркие фото со своей свадьбы.

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