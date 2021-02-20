Пытается отсудить больше половины имущества: адвокат раскрыл детали иска Елены Степаненко к экс-супругу

В субботу, 20 февраля, в Хамовническом суде Москвы состоялись очередные слушания о разделе совместно нажитого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Звездная пара разводится после 33 лет брака, и с самого начала судебный процесс был окружен скандалами. Теперь выясняется, что Елена Григорьевна хочет получить больше половины собственности, в то время как представители Петросяна настаивают на разделе 50:50.

Об этом сообщил представляющий юмориста адвокат Сергей Жорин в интервью Пятому каналу.

«Единственное, что могу сказать — мы по-прежнему настаиваем на разделе 50:50. Та сторона по-прежнему, вероятно, хочет несколько больше. В ближайшее время будем уточнять свои требования в суде с экспертизой. Пока не уточнили», — сказал он.

По словам правозащитника, настоящая стоимость имущества Петросяна значительно меньше, чем о том сообщается в Интернете.

Вместе с тем Жорин признал, что только за экспертизу Евгению Вагановичу пришлось отдать несколько миллионов рублей. Больше всего вопросов у пары возникает по поводу раздела гигантской библиотеки, скопившейся за долгие годы совместной жизни.

«За экспертизу пришлось достаточно серьезную сумму заплатить. Я тоже вам не могу назвать цифры, но это не один миллион рублей. И это связано с тем, что основной объем — по количеству, но не по стоимости — занимают книги. Их больше 2,5 тысяч. Каждую книгу им нужно было описать и оценить. Порой стоимость экспертизы одной конкретной книги превышала стоимость самой книги», — добавил Жорин.

По словам представителя Петросяна, до последнего момента противоположная сторона отказывалась идти на какой-либо диалог, однако последние встречи вселили некоторую надежду в этом плане. Жорин считает, что обе стороны «устали от этой затянувшейся истории» и хотят разрешить вопрос как можно скорее.

Напомним, ранее стало известно, какую фамилию получит маленький сын Петросяна, которого ему родила новая жена Татьяна Брухунова.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter