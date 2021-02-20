Дочь Оли Поляковой поделилась лайфхаком, как съезжать с горки без санок

В последнее время в украинском сегменте интернета в поле зрения пользователей все чаще попадает старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, родившаяся в 2005 году. Но, похоже, певица решила не терять времени напрасно, и ненавязчиво знакомит фанатов и со своей младшенькой дочерью, девятилетней Алисой.

Так, на днях Оля опубликовала видео забавного случая, который произошел во время совместного досуга семейства в загородном доме. Алисе очень хотелось показаться с горки, но саночек под рукой не оказалось. Поэтому, недолго думая, девочка нашла выход из положения и отправилась кататься на клеенке.

«Сегодня вас научу, как ездить на клеенке, если у вас нет санок», — заявила она в кадре.

На уточняющий вопрос матери, почему у нее нет санок, Алиса Полякова заявила, что «они были, но плохо ездили». И, похоже, ребенку удалось добиться своего: после нескольких неудачных попыток она лихо съезжала с горки на клеенке.

Как писали «ФАКТЫ», ранее старшая дочь Оли Поляковой Маша резко ответила хейтерам, которые набросились на нее после интервью в программе «Зірковий шлях». 15-летняя девушка опубликовала видео, в котором недоумевает, как можно лить грязь на человека за его национальность.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter