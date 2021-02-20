Михаила Ефремова отправили обратно в колонию в Белгородскую область

Артиста Михаила Ефремова, после участия в судебном процессе по рассмотрению кассационной жалобы, снова этапировали из московского СИЗО «Водник» в Белгородскую область, где он отбывает наказание. Об этом пишет «Стархит».

Напомним, осенью прошлого года Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Позже после рассмотрения апелляции срок уменьшили до семи с половиной лет.

В декабре 2020 года Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области. Там Ефремов работал в швейном цехе. В начале февраля артиста этапировали в московское СИЗО для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

Напомним, экс-адвокат артиста Эльман Пашаев предлагал Ефремову купить лжесвидетелей. Актер на допросе сказал, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля. Причем на руки они получили лишь по 300 тысяч. Ефремов намекнул, что разница осталась у адвоката.

В свою очередь, Пашаев заявил, что у Ефремова есть тайник, в котором он хранит огромную сумму.

Фото starhit.ru/

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