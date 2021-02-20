Результаты вмешательств не бросаются в глаза: пластический хирург рассказала о новых операциях Аллы Пугачевой

71-летняя российская певица Алла Пугачева вновь прибегла к услугам пластических хирургов. Пользователи интернета обратили внимание, что на последних фотографиях и видеозаписях губы Примадонны стали заметно объемнее. Сама супруга Максима Галкина, понятное дело, свои изменения во внешности никогда не комментирует, пишет KP.RU.

Однако известный косметолог Марта Орлова подтвердила, что Алла Борисовна, по всей видимости, в очередной раз сделала несколько так называемых «уколов красоты».

«Ее внешность — результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики (пластика век была уже, думаю, не один раз). К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и усадки тканей», — сказала Орлова.

Косметолог считает, что за свою жизнь Примадонна советской эстрады, действительно, много раз ложилась под нож хирурга. Однако, в отличие от многих других звезд, в данном случае результат оправдан. Ведь для своих лет бывшая супруга Филиппа Киркорова действительно выглядит весьма неплохо. Самое главное, по словам Орловой, что результаты вмешательств не бросаются в глаза. Лицо Пугачевой выглядит вполне гармонично и естественно, а это именно тот результат, к которому и стремятся клиенты.

Как писали «ФАКТЫ», ранее нейросеть показала, как бы выглядела Алла Пугачева без «пластики».

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