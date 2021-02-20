«Это моя боль»: дочь Заворотнюк написала пост-ответку хейтерам и «звонящим журналистам»

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая очень переживает за свою маму, откровенно рассказала свои подписчикам в Instagram о тех трудностях и боли, которые она пережила за последние два года.

Девушка пишет, что долгое время сомневалась, стоит ли рассказывать о «дамокловом мече», нависшем над жизнью ее мамы и ее семьей.

Анна не хочет жалости от окружающих. В тоже время она очень устала от пристального внимания СМИ, от поклонников и хейтеров матери, которые упрекают членов семьи в попытке «пиариться» на заболевании Заворотнюк. Надоели ей и телеканалы, которые предлагают ей деньги за интервью.

«Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе», — пишет девушка.

По словам Анны, она слишком сильно любит и уважает маму, чтобы зарабатывать на таких вещах. А тема болезни Заворотнюк-старшей страшит ее настолько, что девушка боится даже «колыхать воздух», и уж точно не «трубить об этом» во всех новостных выпусках страны.

«Люди продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами», — заявила Анна, добавив, что понимает публичность личности своей матери.

Тем не менее, легче от этого девушке не становится, а то, что она хотела бы сказать, уже сказано ранее.

«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит», — пояснила она, сравнив тревогу о матери с «огромной дырой в груди».

Анна пишет, что посещает психолога, чтобы справиться со стрессом.

Она поблагодарила в посте «понимающих» людей, которые нашлись в сети, назвав свой аккаунт «отдушиной». И выложила фото 2017 года, который назвала периодом «абсолютного счастья».

Анна посоветовала хейтерам проявить сострадание, а для духовного развития больше смотреть на «картины великих художников».

Напомним, недавно Анна Заворотнюк начала самостоятельную жизнь. Девушка переехала в свою квартиру в центре Москвы, где сделала ремонт.

Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

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