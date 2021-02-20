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Шоу-бизнес

Почему ушел от блонда? Поклонники устроили Олегу Виннику «допрос с пристрастием»

16:34 20 февраля 2021
Олег Винник

Известный украинский певец и детектив на шоу «Маска» Олег Винник решил напомнить фанатам о предстоящей встрече с ними.

«Сегодня в 21:00 … мы раскроем имя еще одного загадочного героя гипершоу. А с кого сняли бы маску вы?» — написал певец в Instagram.

Поклонники наперебой принялись предлагать свои варианты ответов — с Розочки, Мольфара, Солнца и т. д.

Также поклонники пытались узнать, будет ли шоу в День памяти Героев Небесной Сотни.

А некоторые даже попытались выяснить, почему певец изменил цвет волос.

К счастью, «допрос с пристрастием» был недолгим, и многие фанаты певца не упустили случая еще раз сделать комплимент самому Олегу, отметив его яркие внешние данные и отличный репертуар.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Олег Винник рассказал о двух случаях, когда он был на волосок от смерти.

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