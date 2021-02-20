Лег под нож хирурга: в РФ юморист ушил желудок, чтобы быстро сбросить 60 кг

Российский юморист Александр Морозов, постоянный участник «Смехопанорамы» и «Кривого зеркала», сделал операцию по уменьшению желудка. Об этом он рассказал в интервью российскому «5 каналу».

Еще недавно Морозов весил 140 килограммов и был крайне недоволен своей физической формой. В результате ожирения у него началось множество медицинских проблем, в том числе диабет, трудности с дыханием и импотенция.

По словам артиста, он перепробовал различные диеты и даже ставил на желудок специальный бандаж, однако это не приносило никакого эффекта. Тогда-то он и решил обратиться к врачам. После хирургического вмешательства вес Морозова составляет чуть больше 80 килограммов.

Для этого ему в животе пришлось сделать несколько дырок, через которые желудок «ушили», вырезав из большого маленький. После этой операции человек мало ест.

Александр Морозов утверждает, что после операции он «совершенно счастлив», и его жизнь заиграла новыми красками. Теперь артист готовится сделать абдоминопластику, чтобы сбросить еще 10 кило и «стать Аполлоном».

Как известно, к услугам пластических хирургов прибегают многие артисты, певцы и и представители других публичных профессий. СМИ писали о достаточно большом количестве пластических операций Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Правда, не всегда они были удачными.

Вместе с тем, специалисты считают, что, в отличие от многих других звезд, в случае с Пугачевой результат оправдан. Ведь для своих лет она действительно выглядит весьма неплохо. А самое главное, что результаты вмешательств не бросаются в глаза. Лицо певицы выглядит вполне гармонично и естественно, а это именно тот результат, к которому и стремятся клиенты.

Фото.instagram.com/morozov_artist

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