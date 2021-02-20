Девочкам пора становиться красивее: NK рассказала, как привести себя в форму после холодов

Украинская певица Настя Каменских (NK) уверена, что многие украиночки из-за занятости и зимних холодов забыли о занятиях спортом, и решила помочь им снова вернуться в спортзалы.

Так, звезда дала советы в Instagram, как сделать тело подтянутым и красивым.

«Скоро весна и мне хочется замотивировать вас, девочки, заняться собой, становиться ещё красивее и быть здоровыми. Как приучить себя к спорту?» — спрашивает читательниц певица и сама же отвечает на поставленный вопрос: «Постепенно».

Для того, чтобы не переставать нравиться себе, Настя рекомендует придерживаться нескольких правил:

• Не начинайте сразу выполнять полноценную тренировку. Для начала сделайте утреннюю зарядку, пару подходов планки, стоя сначала на прямых руках, потом на локтях. Это уже заставит ваши мышцы выключится. На следующий день добавьте к этому 20 приседаний и 20 отжиманий. И так постепенно каждый день добавляйте новые упражнения, пока они не сформируют полноценную тренировку на 45−80 минут.

• Настрой очень важен — вы не должны себя заставлять и думать о спорте как о чём-то неприятном. Вам нужно захотеть заниматься! Найдите свою мотивацию — четко сформулируйте ее мысленно, а лучше — запишите и каждый день перечитывайте!

• Будьте заранее готовы к тому, что через какое-то время у вас пропадет энтузиазм заниматься. Это нормально. Главное — не поддавайтесь этому состоянию и не сдавайтесь. Так спорт тренирует не только тело, но и силу духа и целеустремленность. Эти качества помогут вам и в остальных сферах.

• Начните заниматься в паре с кем-то или пойдите на групповые занятия. Так заниматься легче и веселее. А ещё больше общайтесь с теми, кто занимается спортом — их пример будет вас мотивировать.

• Засыпайте вовремя и спите достаточно — чтобы утром у вас были силы для тренировки.

• Хвалите себя. Не едой. Бокал вина тоже не подойдет! Хвалите словами, возможно маленькими подарочками. Будьте себе самой лучшей поддержкой!

Как писали «ФАКТЫ», День Святого Валентина для Насти Каменских запомнился переездом в новый дом, на который она долго не могла решиться. Актриса рассказала, что после окончания строительства дома, она два месяца тянула с переездом, боясь покинуть то место, где росла с самого детства.

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