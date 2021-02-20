Танцы победителя: Лиза Галкина удивила маму и папу необычными «плясками»

На днях юморист Максим Галкин опубликовал видео, на котором его дочь Лиза исполняет забавный танец, делая при этом совершенно невообразимые движения.

«Что это?! Что за танцы?» — смеется за кадром Максим Галкин.

И пытается угадать: «Это танцы победителя, да?»

Вместе с ним за кадром смеется и Алла Пугачева.

Сама же девочка изо всех сил старается быть серьезной, но в последний момент уже от души заливается заразительным хохотом. Потом без сил опускается на пол, но продолжает веселиться.

Напомним, Лиза и Гарри растут в любви, заботе и постоянном внимании со стороны своих звездных родителей. Дети развиты не по годам. Первоклашки успевают заниматься музыкой, изучать иностранные языки, а также помогать взрослым по дому.

Фото passion.ru/

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