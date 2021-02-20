«Снова вместе»: Лазарев и Лорак обменялись нежными поцелуями

Любвеобильный российский певец Сергей Лазарев решил снова подогреть слухи о романе с украинкой Ани Лорак, периодически возникавшие в прошлом году.

Поводом для подобных обсуждений было то, что Сергей проводил много времени с коллегой, шутил с ней, кокетничал и вел себя достаточно фривольно.

На все вопросы о том, что царит между ними, Лазарев предпочитал отнекиваться, а сама Лорак отшучивалась. Какое-то время Сергей и Ани не виделись, однако, на днях все же встретились.

Теперь же экс-супруг Леры Кудрявцевой решил поделиться трогательным видео из гримерки, на котором он флиртует с разведенной подругой. Позже его опубликовала у себя в аккаунте и украинская певица.

В ответ на любезности Сергея Ани отвешивает ему комплименты, а в конце Лорак и Лазарев и вовсе целуются.

«Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга», — подписала Ани видео.

«Всегда чувствую твою поддержку», — отметил Лазарев, добавив сердечко.

Как известно, артистов связывает крепкая дружба, но поклонники считают, что между ними нечто большее. Тем более на это намекают и сами певцы своими постами, которые вызывают множество вопросов, комментариев и пожеланий.

Напомним, недавно Лорак в очередной раз заинтриговала фанатов, пообещав выпустить нечто совершенно особенное.

Фото Instagram/anilorak, viva.ua/

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