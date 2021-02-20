Беременная жена Виктора Павлика рассказала о проблемах со здоровьем
Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая в группе для беременных плавает с дельфинами, поделилась в соцсети важной информацией в надежде на совет или рекомендации своих подписчиков.
Катя призналась, что длительное время страдает от цистита, который стал хроническим. Более 5 лет она пыталась его вылечить в Украине, но не получилось.
Удалось добиться ремиссии благодаря немецкой вакцине, которую делала каждые полгода по рекомендации немецкого врача-уролога.
Забеременев, Екатерина не стала делать прививку и переживала, что случится рецидив. К счастью, все обошлось. Женщина планирует снова прививаться после кормления грудью.
Подписчики Екатерины постарались приободрить будущую маму, рассказав о своих ситуациях.
Напомним, Павлик и его супруга уже придумали имя для ребенка — причем как для мальчика, так и для девочки.
Фото Instagram/repyahovakate
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