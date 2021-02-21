«Скандал» мог закончиться трагедией: Тина Кароль едва не получила травму во время съемок клипа

Во время съемок клипа на песню «Скандал» Тина Кароль чуть не получила травму. Как известно, Кароль воспользовалась ситуацией с «оскорблениями» со стороны Оли Поляковой для своей новой работы, в которой она предстала в совершенно новом амплуа.

Жаркие танцы, страстность, чувственность, сложные трюки вызвали настоящий фурор у публики.

На волне успеха певица решила поделиться кадрами с репетиции своего номера, где показала, что чуть не получила травму во время сложного трюка на подставке.

Компанию артистке составил режиссер Инди Хаит и хореограф, работающая со многими украинскими звездами, Марина Кущева. Именно она и поставила хореографию для Тины.

«Практически впервые при придумывании постановки танца перестала думать о том, что хореографию нужно адаптировать и упрощать. Танец в клипе оснащен разными техниками с разных стилей. В одном из разговоров, Тина обернула наш стиль танца в оболочку „Тринити“, что я считаю, достаточно близко к нашему результату», — приводятся под роликом слова Марины.

Такое стремление «избавиться от упрощенки» едва не сыграло с Тиной злую шутку: на одном из кадров певица делает сложный трюк, лежа на специальной подставке на ножке. И при неосторожном движении едва не падает с высоты — страшно подумать, какие травмы могла получить любимица публики!

После успеха клипа «Скандал», Тина Кароль продолжает привлекать внимание к своей новой работе. Певица опубликовала видеомонтаж с Даном Баланом, который тоже должен стать частью промокампании.

Фото Instagram/tina_karol

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