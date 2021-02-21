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Шоу-бизнес

Прозрачная блузка и взгляд кокетки: Алина Кабаева удивила очередным провокационным фото

10:40 21 февраля 2021
Кабаева

Бывшая гимнастка Алина Кабаева, имя которой СМИ упорно связывают с именем президента Владимира Путина, не часто появляется на публике. Поэтому свежие фото или даже давние, но редкие снимки, вызывают бурные обсуждения в сети, пишет «КП».

На днях внимание привлек провокационный снимок гимнастки в коротких шортах и прозрачной блузке. В кадре девушка обнажила стройные и загорелые ноги.

«Бурные обсуждения вызвало новое фото, на котором Кабаева появилась на профессиональной фотосессии в достаточно смелом образе: в кадре Алина позировала в прозрачной цветастой блузке и коротких шортах», — говорится в статье.

При этом издание не называет сайт, на котором появился снимок, поэтому утверждение о том, что предполагаемую любовницу или жену Путина завалили комплиментами, а не призывами «Свободу Навальному», не представляется возможным.

Перед этим обсуждали архивное фото, на котором Кабаева запечатлена в танце. Снимок произвел фурор: бывшая спортсменка в блестящем шелковом брючном костюме выглядит «немного располневшей».

Напомним, известная российская гимнастка Яна Батыршина опубликовала в сети редкие снимки Кабаевой, с которой вместе тренировалась у Ирины Винер.

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