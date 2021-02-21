Снова вдвоем, без Галкина: «совместный» снимок Пугачевой и Киркорова удивил поклонников

Несмотря на то, что прожившие более 10 лет Алла Пугачева и Филипп Киркоров окончательно разорвали все связи, поклонники звездной пары все еще надеются на то, что их кумиры когда-нибудь помирятся.

Внимательные фанаты отметили, что натянутые отношения у Примадонны и «Короля» российской эстрады уже давно. Пугачева даже не пришла на день рождения дочери Киркорова Аллы-Виктории. А самого Филиппа с днем рождения поздравляла еще в позапрошлом году.

Поэтому появившееся в сети совместное фото Аллы и Филиппа вызвало удивление.

В кадре Примадонна появилась в красных брюках, таком же берете и черном кардигане. Киркоров облачился в костюм с узорами в виде дерева.

«Расстояние не вечно. Однажды наступит встреча», — подписан кадр.

Пользователи Instagram поспешили отметить, что это фото — лучшее, что они видели за последнее время.

К сожалению, снимок — это творчество фанатов: бывших супругов «соединили» при помощи фотошопа. Тем самым они решили заявить о своем желании увидеть звезд вместе.

«Почему так шикарно?», «Как же печально, что они больше не общаются», «Пусть они уже помирятся», «Это просто супер», «Мечта увидеть, как они вновь обнимут друг друга», «Пугачевой это не понравится, если вдруг она такое увидит», — констатировали фанаты, выражая надежду, что когда-нибудь подобная встреча состоится.

Напомним, Алла Пугачева, после завершения музыкальной карьеры, полностью посвятила себя семье. Примадонна занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри, которые не перестают радовать звездную маму своими талантами. При этом Примадонна успевает выполнять домашние обязанности, быть заботливой хозяйкой и женой. Алла Борисовна отлично выглядит для своих лет — она не перестает посещать пластического хирурга. При этом результаты вмешательств не бросаются в глаза — все естественно и гармонично.

Фото Instagram/alla_filipp_1994

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