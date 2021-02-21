Крутила любовь с одним, выходит за другого: солистка группы Little Big удивила поклонников

Несколько лет назад Соня Таюрская получила известность в РФ, став солисткой группы Little Big, которая будет представлять свою страну на Евровидении.

Группа Little Big

При этом девушка всегда оставалась на втором плане, а главной звездой Little Big неизменно оставался Илья Прусикин, более известный как Ильич. Об этом пишет «Стархит».

Но недавно все изменилось: поклонники стали замечать, насколько близки Таюрская и Ильич, и как много времени они проводят вместе даже вне работы.

Тогда певицу посчитали виновной в недавнем разводе коллеги по группе — он расстался с супругой Ириной Смелой после 4 лет брака. Теперь пара делит обязанности по воспитанию общего сына Добрыни, который родился в 2017 году. И как бы Соня и Ильич ни пытались опровергнуть подобные слухи, все вокруг только и говорили об их служебном романе.

Но кажется, фанаты все-таки ошибались. Появилась информация о том, что Таюрская счастлива с другим мужчиной. И даже планирует в ближайшее время выйти за него замуж!

Вот уже несколько дней в сети появляются неоднозначные снимки певицы вместе с известным блогером, 26-летним Эльдаром Джараховым. Молодой человек давно сотрудничает с Little Big и помогает им в создании музыки и клипов. Но кажется, с Соней его связывает что-то более личное и серьезное.

На фотографиях коллеги позируют в обнимку — а на некоторых кадрах, снятых очевидцами для СМИ, даже целуются. К тому же, на руке Таюрской появилось кольцо, сильно напоминающее помолвочное. Если верить инсайдерам, пара уже назначила свадьбу на середину марта.

Однако сами знаменитости не комментируют слухи о предстоящем торжестве. Соня обходится лишь упоминаниями предполагаемого избранника в соцсетях с эмодзи в виде сердечек в его адрес. Джарахов же в разговоре с журналистами попросил оставить его в покое.

Напомним, на днях в украинском сегменте интернета обсуждали финалистку Евровидения Джамалу. Певица давала интервью в передаче «Світське життя» Кати Осадчей. Ее внешний вид и костюм потрясли поклонников.

Фото vokrug.tv/

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