Не Карлсон, но живет на чердаке: Наташа Королева отказалась покупать сыну квартиру

Несмотря на то, что сын российской певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип уже достиг 19-летия, он по-прежнему живет с родителями в их большом особняке в подмосковном поселке Крекшино, пишет KP.RU.

Отвечая на вопросы поклонников, почему у Архипа пока нет собственного жилья, Наташа не стала лукавить.

«Когда сможет заработать и содержать, тогда будет, а пока гнездо на чердаке в родительском доме! Романтика!», — считает певица.

Наталья также рассказала, что ее сын учится в Высшей школе экономики на факультете японистики. В свободное время он подрабатывает частными уроками японского языка. Помимо учебы Архип пробует себя на сцене в шоу-бизнесе и выступает вместе с мамой. Под псевдонимом Грек молодой человек записал несколько песен. А недавно сын артистки перепел ее знаменитый хит «Дельфин и русалка» и выпустил ремейк.

Но ситуация усугубляется тем, что гнездо на родительском чердаке Архип делит не в одиночку. У него часто гостит его возлюбленная Мелисса. Избранницей наследника звездной семьи стала девушка с экзотической профессией — танцовщица на пилоне. 20-летняя Мелисса выступает под псевдонимом Melissa Fox. Роман молодых людей длится уже несколько месяцев. Под влиянием Мелиссы Архип почти ежедневно упражняется на пилоне. Молодой человек признается, что акробатические номера на шесте даются ему с трудом и требуют гораздо больше усилий, чем все другие виды спорта, которыми он занимался раньше. Судя по всему, романтические отношения молодых людей крепнут день ото дня. На недавний День влюбленных Архип подарил своей подруге кольцо.

Поэтому поклонники Наташи намекают, что ситуация может измениться, и счастливой бабушке придется экстренно искать жилье для молодой семьи.

Как писали «ФАКТЫ», в день рождения сына Архипа, которому исполнилось 19 лет, певица Наташа Королева посвятила ему песню.

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