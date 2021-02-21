Стала красивой во всех местах: известная певица сделала тату вокруг ануса

В Бразилии 27-летняя певица Ларисса де Маседо Машадо, более известная под сценическим псевдонимом Анитта, сделала себе татуировку вокруг ануса.

Видеозапись этого появилась в бразильских социальных сетях накануне, пишет Metropoles.

Согласно информации ресурса, Анитта набила вокруг ануса фразу «I luv u» (искаженное «Я тебя люблю»).

В ролике видно, что популярная исполнительница стоит на четвереньках, в то время как мастер с машинкой набивает тату. По всей видимости, процесс это весьма болезненный. По крайней мере, Анитта не в силах сдержаться и кричит от боли.

se vc fosse a anitta, o que vc tatuaria no cy? pic.twitter.com/13MTjBezbB — lucas paiva em #BBB21 (@paiva) February 20, 2021

Отмечается, что Анитта — одна из самых популярных певиц в Бразилии и известна далеко за пределами Латинской Америки. Она записывала совместные композиции со Снуп Догом, Джеем Балвином, и другими звездами.

Анитта снималась в нескольких бразильских сериалах и фильмах, например, получившем международное признание «Городе Бога». На родине артистка давно известна своим эпатажным поведением.

Напомним, недавно своими татуировками похвалилась популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Фото metropoles.com/

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