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Шоу-бизнес

В Москве напали на скандально известную блогершу Инстасамку

13:50 21 февраля 2021
Дарья Зотеева

Скандально известная российская блогер Дарья Зотеева, Инстасамка, опубликовала в сторис Instagram-аккаунта видео, в котором заявила, что на нее напал неизвестный и облил зеленкой.

Судя по кадрам, видео снято на улице. Руки, куртка и лицо девушки практически полностью покрыты зеленой жидкостью.

«Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще?» — сквозь говорит, плача, блогерша.

Пользователи сети усомнились в реальности нападения, считая, что девушка решила подогреть интерес к своей персоне. Ранее Инстасамку уже ловили на постановочных роликах.

Напомним, Инстасамка известна своими дикими выходками. Недавно она нахамила своим визажистам за опоздание и выкинула их вещи из квартиры. Ее хамское поведение осуждают нормальные люди и удивляются, как у такой невоспитанной и дикой блогерши может быть почти 4 миллиона подписчиков.

https://www.instagram.com/instasamka/

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