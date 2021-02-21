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Шоу-бизнес

«Принцессы так не сидят»: Фреймут нарвалась на критику после фото с «голыми» выше колен ногами

14:18 21 февраля 2021
Фреймут

Популярная телеведущая Ольга Фреймут, которая часто радует поклонников красивыми фото, в этот раз удивила поклонников новым кадром из фотосессии для украинского журнала Vogue.

На нем звезда позировала в кресле с широко расставленными ногами. На женщине были длинные замшевые сапоги и короткая белая туника с оригинальным поясом.

Некоторые подписчики отметили по привычке внешние данные телеведущей и ее манеру подавать себя.

«Красивая», «Шикарный образ», «Очень неожиданно», «Не узнать», «Сильно, стильно, красиво», — написали они.

В то же время другие фолловеры высказали недоумение из-за «нескромной» позы Ольги: «Вау! Первый раз вижу Олю Фреймут с обнаженными ногами выше колена», «Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!».

Напомним, ранее телеведущая рассказала, как из-за лишнего веса ей не удалось попасть в модельный бизнес в Британии.

Фото Instagram/freimutolia

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