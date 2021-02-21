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«Едва не целовали руки, как папе римскому»: известный режиссер возмутился поведением Петросяна

16:53 21 февраля 2021
петросян

Известный российский режиссер Александр Адабашьян («Мадо, до востребования», «Азазель») возмущен сказочным богатством Евгения Петросяна. Кинодеятель считает, что популярность Петросяна — незаслуженная, поскольку Евгений Ваганович — артист весьма посредственный. Такое мнение Адабашьян озвучил в интервью «Экспресс-газете».

О доходах Петросяна заговорили, когда стали известны подробности бракоразводного процесса Петросяна и Елены Степаненко. Вскрылась информация, что артисты делят имущество на миллиард рублей и два миллиарда на банковских счетах. По словам Адабашьяна, он не думал, что второсортный юмор приносит такие доходы.

«Не думаю, что они добыли свои миллиарды нечестным путем… Видимо, такие настали времена, что пошлость стала нормой и очень дорого продается», — констатирует режиссер.

Впрочем, Адабашьян как опытный сценарист и постановщик, видит элементы наигранности на концертах Петросяна. Так, например, овации в адрес артиста режиссеру показались неестественными. Была даже мысль о смонтированных сценах перед выпуском в эфир:

«Сначала подумал, что это монтаж. Настолько реакция зрителей была неестественной — те едва ли не целовали Петросяну руки, как папе римскому».

Быть поскромнее артистам посоветовал и Лев Лещенко. Певец пожелал Петросяну и Степаненко по-мирному договориться и не выставлять на обсуждение их баснословное состояние.

Напомним, в 2018 году Петросян развелся с женой ради бывшей помощницы. В марте 2020 года молодая супруга родила мужу сына, которого назвали Ваганом.

Брак Петросяна и Степаненко расторгнут, но бывшие супруги продолжают судебные войны за имущество.

Фото e-petrosyan.ru

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