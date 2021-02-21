«Настроил тут своих замков»: скандальный Соседов обрушился с критикой на заработки Максима Галкина

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в последнее время, похоже, получает удовольствие от нападок на легенд советской и российской эстрады. Теперь Соседов решил излить благородный гнев и на пародиста Максима Галкина — дескать, тот получает неоправданно большие гонорары за выступления.

«У Галкина — миллиарды. Его дети и внуки могут не работать… Галкин очень талантливый, Без дураков. Этого никто не отрицает. Но почему люди за свои таланты должны получать миллиарды», — недоумевал Соседов, общаясь с Вячеславом Манучаровым на его YouTube-канале.

Особым триггером для Соседова стал замок Галкина в Московской области. «Если у тебя есть талант, ты должен его раздаривать, а не брать за это миллиарды и строить потом свои замки. Мне это не понятно», — заявил музкритик.

По словам Соседова, оправдать баснословные гонорары мог бы тот факт, если бы деньги доставались «потом, кровью и болезнями», а пародийные выступления артиста показывали не чаще, чем раз в месяц. «Вот если бы с трудом ему (Галкину) давались эти пародии дикие, в аду страшенном… Вот тогда я скажу: да, человек зарабатывает, ему нужно платить. А он на всех каналах, на всех программах, и там и сям, с легкостью… За что ему платить?» — недоумевает Соседов.

Напомним, ранее Соседов заявил, что страдает неизлечимой болезнью. Опасные симптомы обычно проявляются ближе к весне, но в этом году все случилось раньше. В феврале здоровье критика снова ухудшилось.

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Фото sosedov.tv

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