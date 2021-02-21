Приняли за Маугли: Юрий Ткач показал, как на него помочились мартышки

Украинский комик Юрий Ткач поделился в Instagram очередным видео о приключениях в Доминикане. Ткач во время посещения местного природного парка явно приглянулся его обитателям, и те решили «пометить» туриста. Артист на мартышек не в обиде: они явно приняли посетителя за своего.

Шоумен опубликовал видео о своем опыте кормления зеленых мартышек. В ответ на попытку сфотографировать маленького примата пушистик тут же отомстил, опорожнившись в ладонь Юрию. Затем на Ткача взобралось сразу несколько обезьян, одна из которых обильно помочилась на руку комика.

Артист отнесся к произошедшему с юмором и попытался найти позитив: дескать, руки можно и помыть, главное, что любимая футболочка осталась чистой.

Фолловеры Ткача успокаивают комика: такое внимание со стороны обезьян — это наверняка к деньгам. Ну или можно воспринимать инцидент как особый знак внимания со стороны четвероногих.

Ранее Ткач, рассказывая о поразивших его особенностях жизни в Доминикане, упомянул о засилье голубей и об отсутствии фламинго.

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