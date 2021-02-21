«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

Участница команды «Дизель Студио» Яна Глущенко, довольная успехом своей пародии на клип «Скандал» Тины Кароль, рассказала в Instagram о предыдущем опыте перевоплощения в певицу. Тогда Яна участвовала в шоу «Большая разница», а в качестве объекта пародии был выбран клип «Ноченька».

Учитывая, что в оригинальном клипе большую часть времени Тина Кароль снималась без одежды, то и в пародии этот момент был оригинально обыгран. По сценарию, Яна в образе Тины Кароль сидит обнаженная на сцене, а все части тела, не предназначенные чужому взору, закрывают своими телами артисты-мужчины.

«В этот раз я была хотя бы одетая! А то 12 лет назад, когда мы пародировали клип „Ноченька“, из одежды на мне были только трусики», — вспоминает Яна.

На шоу «Большая разница» из зала за выступлением артистов следила сама Тина Кароль. Когда ее пригласили на сцену, певица похвалила, что пародия получилась доброй и с юмором.

Напомним, Яна Глущенко после выхода пародии на клип «Скандал» пооткровенничала, что даже гримеры перепутали артистку с настоящей Тиной Кароль.

Рассказывая о закулисье «Дизель Шоу», Яна Глущенко похвалила коллегу-артистку Викторию Булитко за трудолюбие и неконфликтность. Другим коллегам были высказаны комплименты за ответственность и договороспособность.

Фото yamo4ka/Instagram

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