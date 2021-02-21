27.80 / 27.95 33.53 / 33.78
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

21:55 21 февраля 2021
яна глущенко

Участница команды «Дизель Студио» Яна Глущенко, довольная успехом своей пародии на клип «Скандал» Тины Кароль, рассказала в Instagram о предыдущем опыте перевоплощения в певицу. Тогда Яна участвовала в шоу «Большая разница», а в качестве объекта пародии был выбран клип «Ноченька».

Учитывая, что в оригинальном клипе большую часть времени Тина Кароль снималась без одежды, то и в пародии этот момент был оригинально обыгран. По сценарию, Яна в образе Тины Кароль сидит обнаженная на сцене, а все части тела, не предназначенные чужому взору, закрывают своими телами артисты-мужчины.

«В этот раз я была хотя бы одетая! А то 12 лет назад, когда мы пародировали клип „Ноченька“, из одежды на мне были только трусики», — вспоминает Яна.

На шоу «Большая разница» из зала за выступлением артистов следила сама Тина Кароль. Когда ее пригласили на сцену, певица похвалила, что пародия получилась доброй и с юмором.

Напомним, Яна Глущенко после выхода пародии на клип «Скандал» пооткровенничала, что даже гримеры перепутали артистку с настоящей Тиной Кароль.

Рассказывая о закулисье «Дизель Шоу», Яна Глущенко похвалила коллегу-артистку Викторию Булитко за трудолюбие и неконфликтность. Другим коллегам были высказаны комплименты за ответственность и договороспособность.

Фото yamo4ka/Instagram

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
шоу

Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

Сергей Соседов

«Тяжело дышать»: состояние неизлечимо больного Соседова ухудшилось

Владимир Кличко

Готовится к возвращению? 44-летний Владимир Кличко показал отличную форму в спарринге

Архип Глушко

Не Карлсон, но живет на чердаке: Наташа Королева отказалась покупать сыну квартиру

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер