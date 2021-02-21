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Шоу-бизнес

Скрывавшуюся под маской Козы психолога Наталью Холоденко приняли за уборщицу

22:51 21 февраля 2021
маска

Известный психолог Наталья Холоденко, известная по многим телепроектам, а с недавних пор еще и по детектив-шоу «Маска», рассказала, как однажды ее приняли за уборщицу элитного отеля. Своим нетривиальным опытом Наталья поделилась в Instagram.

«Выхожу из спортзала, вся такая довольная собой. И тут подходит девушка и задает мне вопросы по уборке территории. Я немного опешила, но потом собралась и попробовала помочь с решением проблемы. Но мне не хватило компетентности. Я не знала, где швабра и тряпка», — признала психолог.

Холоденко пришлось раскрыться, что в отеле она не работает. Какой-то теплой человеческой реакции от собеседницы не последовало. «Ну, к бывшим уборщицам некоторые тоже относятся, видимо, не особо хорошо», — признает Холоденко.

Психолог предлагает в подобных ситуациях не унывать, тем более, что в профессии уборщицы нет ничего постыдного. «Я всегда ценю тех, кто умеет создавать чистоту. Это талант!» — настаивает психолог.

Попутно Холоденко вспомнила об опыте актера Ричарда Гира, которого когда-то в Нью-Йорке приняли за бездомного и попытались накормить. «Если с него корона не упала, то и с меня не свалится», — считает Наталья.

Труд уборщицы Холоденко причисляет к непопулярным, но человекообразующим. В подтверждение психолог решила помыть пол в театре и записать соответствующее видео.

Напомним, на детективном шоу «Маска» одной из засекреченных участниц оказалась Наталья Холоденко. Психолог признала, что надев маску и костюм, впервые испытала паническую атаку.

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