Признание Олега Винника и слезы Тины Кароль: самые яркие моменты пятого эфира «Голосу країни»
На телеканале «1+1» показали пятый эпизод «слепых прослушиваний» «Голосу країни-11». За кулисами еще много талантливых участников, но тренеры уже начинают считать места в своих командах. На главную вокальную сцену страны вышли не только талантливые участники, которые только мечтают профессионально заниматься музыкой, но и уже известные на всю страну музыканты.
Евгений Шарманов из Феодосии работает осветителем на киносъемках.
— Я не понаслышке знаю, как тяжела работа артиста, — рассказал Евгений. - Но я готов к этому! Не хочу быть за кадром.
Евгений исполнил хит «Broken people», восхитив судей. На последних нотах к нему развернулись Дорофеева и Винник.
— Настоящий пацан! — признал Олег Винник.
— В вас влюбятся все девушки Украины, — пообещала Надя Дорофеева.
— Женя, выбирай, я и сам к Наде хочу, — неожиданно заявил Винник.
Евгений выбрал команду Дорофеевой.
На вокальную сцену вышла Ася Ярмолюк из Кривого Рога. Девушка работает режиссером-постановщиком во Дворце культуры своего города, но мечтает, что когда-то она будет выходить на сцену петь и ее будут встречать с восторгом, зная все ее песни.
Для «слепых прослушиваний» Ася выбрала хит «Never enough», но никто из тренеров так и не повернулся.
— Даже, если никто не повернулся, я все равно — победитель, — призналась Яся.
— Это не поражение, а начало вашей звездной жизни, — сказал Олег Винник.
— Если бы это был первый день, я бы к вам повернулась, — поддержала исполнительницу Дорофеева и пригласила на следующий сезон.
Денис Калитовский приехал на проект из маленького городка Львовской области. Денис — музыкант и блогер.
— Хочу, чтобы на «Голосе» начался мой звездный путь, — сказал Денис.
На сцене проекта парень исполнил хит «Комета», развернув кресла Тины Кароль и Димы Монатика.
— Я ищу людей, которые шлифуют себя, — признала Тина. — Если ты готов быть машиной, я рядом.
— Что-то в вашем тембре есть интересное, — подчеркнул Монатик. — Невозможно было не повернуться.
Денис выбрал команду Тины Кароль.
За воплощением своей мечты на шоу пришел 24-летний Петр Чернышенко из города Самбор. Глядя на яркую внешность парня, трудно представить, что он работал кем угодно, но не артистом. После срочной службы был патрульным на одной из границ с Польшей, а затем — гастарбайтером за рубежом, штукатурил стены в Бельгии. Однако музыка всегда была важной частью жизни парня, ведь он сам пишет песни, даже записал собственный альбом, где в начале песен читает отрывки собственных стихов.
Петр стремится популяризировать современную поэзию, но не знает, как это сделать, часто сомневается в себе. Во время крайней рабочей поездки в Польшу, он вынужден был провести двухнедельную обсервацию и тогда остро почувствовал, что для него действительно важно в жизни. И парень принял участие в онлайн-кастинге «Голосу країни».
Петр спел хит «Say something», развернув все четыре тренерские кресла.
— Самородок! — восхитился Винник. — Божий талант!
— Мне было бы интересно с вами экспериментировать, — сказала Дорофеева.
— Я чувствую вас, — признала Тина.
— Ваш тембр — то, что я ищу, — не скрывал Монатик.
Петр выбрал команду Нади Дорофеевой.
Валерий Мирошниченко приехал на проект из небольшого села в Луганской области. Парень — солист-вокалист столичного Театра оперетты.
— Карантин изменил мою жизнь, — признался Валерий. — Это счастье, что есть такой вокальный проект, как «Голос». Мне хочется стоять на большой сцене и дарить свое творчество.
Валерий исполнил композицию «Survivor», но ни одно из кресел не развернулось.
— Иногда такие этапы делают тебя сильнее, — признала Тина Кароль.
— Меня даже слушать когда-то не хотели, — вспоминал Олег Винник. — Но я приходил снова и снова и добился своего. Приходите к нам в следующем году.
Анна Бераия из Сум — певица, которая вдохновилась выступлением Хаята. Бывший участник «Голоса» поддержал ее выступление на сцене шоу.
Анна исполнила хит «Говорила», развернув кресла Винника и Дорофеевой.
— У тебя есть все, чтобы быть «голосом України», — сказал Олег Винник. — Хочешь быть известной на весь мир?!
Анна выбрала команду Олега Винника.
Андрей Науменко из Винницы называет себя рокером. Парень мечтает о команде Олега Винника.
— Я разнесу эту сцену, — был уверен парень. — Музыка — это часть моей жизни. Я не упущу этот шанс.
На сцене шоу Андрей исполнил хит «Sweet child O'Mine», развернув кресла Винника и Дорофеевой.
— Вы крутой! — признал Винник.
— Жалею, что к вам не повернулся, — сказал Дима Монатик.
— Вы для меня стопроцентная звезда, — заявила Надя Дорофеева.
— Все было с драйвом, — восхитился Винник. — Я знаю, что с вами делать.
Андрей выбрал команду Нади Дорофеевой.
Алена Чайка приехала из Санкт-Петербурга. Девушка исполнила «Ты не верь слезам», но никто из судей не повернул свои кресла.
— Вы, безусловно, голос поколения, — сказала Надя Дорофеева. - Но мы уже докапываемся к самым маленьким деталям.
65-летний Владимир Каверин всю жизнь работает моряком, но несет украинскую музыку по всему миру.
— Не смотрите на свой возраст, — сказал Владимир. — Я еще не потерял своих музыкальных амбиций и хочу идти дальше и дальше. Меня можно назвать настоящим музыкальным путешественником. Я был моряком, дважды совершил кругосветное путешествие и везде со мной была моя гитара. Все воспринимали украинскую музыку на «ура», но глубоко в душе я понял, что мне не хватает видеть и чувствовать именно нашего, украинского зрителя, и я вернулся домой. У меня еще немало творческих планов, поэтому я здесь, на «Голосі країни».
Для слепых прослушиваний участник выбрал хит «Журавли», развернув кресло Олега Винника.
— Счастлив, что такой сильный мужчина в моей команде, — восхитился Олег Винник.
Любовь Дробина из Киева работает стримером на онлайн-платформе.
— Я пою для людей со всего мира, — сказала Люба. — Это меня вдохновляет. Я мечтаю петь на большой сцене.
Девушка исполнила «The hills», развернув кресла Монатика и Дорофеевой.
— У вас прекрасный вкус, — сказала Дорофеева. — Необычный тембр голоса.
— У вас огромный потенциал, — признал Монатик.
Любовь выбрала команду Димы Монатика.
Владислав Хохлан приехал из Винницы, где преподает вокал в местном университете.
— Хочу увидеть, на что я способен, — сказал парень, выходя на сцену.
Владислав исполнил «Maybe I, maybe you», развернув кресла Дорофеевой и Винника.
— Хочу, чтобы у тебя появилась широта вокала, — сказал Винник. — Если хочешь «фундамент», иди ко мне.
— Вы сможете быть собой в моей команде, — уговаривала Дорофеева и Владислав выбрал ее команду.
Ирина Васильева из Харькова мечтает сама писать песни.
Девушка исполнила «Стыцамен», но тренеры к ней так и не развернулись.
— У тебя интересная манера, — сказала Дорофеева. — Но немного не ощутила силы, которую я ищу.
Виктория Гнатюк из Винницы — мама и жена.
- Мама — это самая большая моя работа, — сказала Виктория. — Но сейчас я хочу осуществить свою мечту — петь на большой сцене!
Виктория исполнила «У неба попросим», развернув кресла Тины Кароль и Олега Винника.
— Вы были на сцене настоящей, — сказала Тина, едва сдерживая слезы. — А это большая редкость.
— Главное — чувства, — признал Винник и попросил Тину спеть вместе с Викторией.
Виктория выбрала команду Тины Кароль.
Яна Загоруйко приехала из Хмельницка. Яна — музыкант, сама пишет песни и активистка ЛГБТ.
— Многие говорили, что мне надо поменять образ, быть больше похожей на девушку, — признается Яна. — Но мне так комфортнее. Этот проект очень толерантный, хочу сломать стереотипы.
Девушка исполнила «Цвіте терен», развернув кресло Тины Кароль.
— Ты талант, аранжировщик, все остальное мы сделаем, — сказала Тина Кароль.
Пришли на вокальную сцену и опытные звезды — сестры Анна и Ангелина Завальские, которые много лет пели в коллективе «Алиби». Певицы презентовали обновленный дуэт под новым названием «The Alibisisters» и спели на шоу песню в непривычном для себя звучании.
— После небольшого таймаута в пять лет, мы вернулись снова на сцену, — сказали сестры. — За это время у нас были главные проекты — наши дети. Но потом мы почувствовали, что уже пора снова сделать что-то вместе. Таким наш дуэт еще никто не видел.
Выступление сестер развернуло все тренерские кресла.
— Что происходит! — не ожидала Тина Кароль.
-- Как мы рады вас видеть тут, — сказала Надя Дорофеева.
— Мы не хотим занимать место в проекте какого-то талантливого участника, — сказали девушки. — Наше выступление — музыкальный сюрприз.
Фото goloskrainy_official/Instagram186
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