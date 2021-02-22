Признание Олега Винника и слезы Тины Кароль: самые яркие моменты пятого эфира «Голосу країни»

На телеканале «1+1» показали пятый эпизод «слепых прослушиваний» «Голосу країни-11». За кулисами еще много талантливых участников, но тренеры уже начинают считать места в своих командах. На главную вокальную сцену страны вышли не только талантливые участники, которые только мечтают профессионально заниматься музыкой, но и уже известные на всю страну музыканты.

Евгений Шарманов из Феодосии работает осветителем на киносъемках.

— Я не понаслышке знаю, как тяжела работа артиста, — рассказал Евгений. - Но я готов к этому! Не хочу быть за кадром.

Евгений исполнил хит «Broken people», восхитив судей. На последних нотах к нему развернулись Дорофеева и Винник.

— Настоящий пацан! — признал Олег Винник.

— В вас влюбятся все девушки Украины, — пообещала Надя Дорофеева.

— Женя, выбирай, я и сам к Наде хочу, — неожиданно заявил Винник.

Евгений выбрал команду Дорофеевой.

На вокальную сцену вышла Ася Ярмолюк из Кривого Рога. Девушка работает режиссером-постановщиком во Дворце культуры своего города, но мечтает, что когда-то она будет выходить на сцену петь и ее будут встречать с восторгом, зная все ее песни.

Для «слепых прослушиваний» Ася выбрала хит «Never enough», но никто из тренеров так и не повернулся.

— Даже, если никто не повернулся, я все равно — победитель, — призналась Яся.

— Это не поражение, а начало вашей звездной жизни, — сказал Олег Винник.

— Если бы это был первый день, я бы к вам повернулась, — поддержала исполнительницу Дорофеева и пригласила на следующий сезон.

Денис Калитовский приехал на проект из маленького городка Львовской области. Денис — музыкант и блогер.

— Хочу, чтобы на «Голосе» начался мой звездный путь, — сказал Денис.

На сцене проекта парень исполнил хит «Комета», развернув кресла Тины Кароль и Димы Монатика.

— Я ищу людей, которые шлифуют себя, — признала Тина. — Если ты готов быть машиной, я рядом.

— Что-то в вашем тембре есть интересное, — подчеркнул Монатик. — Невозможно было не повернуться.

Денис выбрал команду Тины Кароль.

За воплощением своей мечты на шоу пришел 24-летний Петр Чернышенко из города Самбор. Глядя на яркую внешность парня, трудно представить, что он работал кем угодно, но не артистом. После срочной службы был патрульным на одной из границ с Польшей, а затем — гастарбайтером за рубежом, штукатурил стены в Бельгии. Однако музыка всегда была важной частью жизни парня, ведь он сам пишет песни, даже записал собственный альбом, где в начале песен читает отрывки собственных стихов.

Петр стремится популяризировать современную поэзию, но не знает, как это сделать, часто сомневается в себе. Во время крайней рабочей поездки в Польшу, он вынужден был провести двухнедельную обсервацию и тогда остро почувствовал, что для него действительно важно в жизни. И парень принял участие в онлайн-кастинге «Голосу країни».

Петр спел хит «Say something», развернув все четыре тренерские кресла.

— Самородок! — восхитился Винник. — Божий талант!

— Мне было бы интересно с вами экспериментировать, — сказала Дорофеева.

— Я чувствую вас, — признала Тина.

— Ваш тембр — то, что я ищу, — не скрывал Монатик.

Петр выбрал команду Нади Дорофеевой.

Валерий Мирошниченко приехал на проект из небольшого села в Луганской области. Парень — солист-вокалист столичного Театра оперетты.

— Карантин изменил мою жизнь, — признался Валерий. — Это счастье, что есть такой вокальный проект, как «Голос». Мне хочется стоять на большой сцене и дарить свое творчество.

Валерий исполнил композицию «Survivor», но ни одно из кресел не развернулось.

— Иногда такие этапы делают тебя сильнее, — признала Тина Кароль.

— Меня даже слушать когда-то не хотели, — вспоминал Олег Винник. — Но я приходил снова и снова и добился своего. Приходите к нам в следующем году.

Анна Бераия из Сум — певица, которая вдохновилась выступлением Хаята. Бывший участник «Голоса» поддержал ее выступление на сцене шоу.

Анна исполнила хит «Говорила», развернув кресла Винника и Дорофеевой.

— У тебя есть все, чтобы быть «голосом України», — сказал Олег Винник. — Хочешь быть известной на весь мир?!

Анна выбрала команду Олега Винника.

Андрей Науменко из Винницы называет себя рокером. Парень мечтает о команде Олега Винника.

— Я разнесу эту сцену, — был уверен парень. — Музыка — это часть моей жизни. Я не упущу этот шанс.

На сцене шоу Андрей исполнил хит «Sweet child O'Mine», развернув кресла Винника и Дорофеевой.

— Вы крутой! — признал Винник.

— Жалею, что к вам не повернулся, — сказал Дима Монатик.

— Вы для меня стопроцентная звезда, — заявила Надя Дорофеева.

— Все было с драйвом, — восхитился Винник. — Я знаю, что с вами делать.

Андрей выбрал команду Нади Дорофеевой.

Алена Чайка приехала из Санкт-Петербурга. Девушка исполнила «Ты не верь слезам», но никто из судей не повернул свои кресла.

— Вы, безусловно, голос поколения, — сказала Надя Дорофеева. - Но мы уже докапываемся к самым маленьким деталям.

65-летний Владимир Каверин всю жизнь работает моряком, но несет украинскую музыку по всему миру.

— Не смотрите на свой возраст, — сказал Владимир. — Я еще не потерял своих музыкальных амбиций и хочу идти дальше и дальше. Меня можно назвать настоящим музыкальным путешественником. Я был моряком, дважды совершил кругосветное путешествие и везде со мной была моя гитара. Все воспринимали украинскую музыку на «ура», но глубоко в душе я понял, что мне не хватает видеть и чувствовать именно нашего, украинского зрителя, и я вернулся домой. У меня еще немало творческих планов, поэтому я здесь, на «Голосі країни».

Для слепых прослушиваний участник выбрал хит «Журавли», развернув кресло Олега Винника.

— Счастлив, что такой сильный мужчина в моей команде, — восхитился Олег Винник.

Любовь Дробина из Киева работает стримером на онлайн-платформе.

— Я пою для людей со всего мира, — сказала Люба. — Это меня вдохновляет. Я мечтаю петь на большой сцене.

Девушка исполнила «The hills», развернув кресла Монатика и Дорофеевой.

— У вас прекрасный вкус, — сказала Дорофеева. — Необычный тембр голоса.

— У вас огромный потенциал, — признал Монатик.

Любовь выбрала команду Димы Монатика.

Владислав Хохлан приехал из Винницы, где преподает вокал в местном университете.

— Хочу увидеть, на что я способен, — сказал парень, выходя на сцену.

Владислав исполнил «Maybe I, maybe you», развернув кресла Дорофеевой и Винника.

— Хочу, чтобы у тебя появилась широта вокала, — сказал Винник. — Если хочешь «фундамент», иди ко мне.

— Вы сможете быть собой в моей команде, — уговаривала Дорофеева и Владислав выбрал ее команду.

Ирина Васильева из Харькова мечтает сама писать песни.

Девушка исполнила «Стыцамен», но тренеры к ней так и не развернулись.

— У тебя интересная манера, — сказала Дорофеева. — Но немного не ощутила силы, которую я ищу.

Виктория Гнатюк из Винницы — мама и жена.

- Мама — это самая большая моя работа, — сказала Виктория. — Но сейчас я хочу осуществить свою мечту — петь на большой сцене!

Виктория исполнила «У неба попросим», развернув кресла Тины Кароль и Олега Винника.

— Вы были на сцене настоящей, — сказала Тина, едва сдерживая слезы. — А это большая редкость.

— Главное — чувства, — признал Винник и попросил Тину спеть вместе с Викторией.

Виктория выбрала команду Тины Кароль.

Яна Загоруйко приехала из Хмельницка. Яна — музыкант, сама пишет песни и активистка ЛГБТ.

— Многие говорили, что мне надо поменять образ, быть больше похожей на девушку, — признается Яна. — Но мне так комфортнее. Этот проект очень толерантный, хочу сломать стереотипы.

Девушка исполнила «Цвіте терен», развернув кресло Тины Кароль.

— Ты талант, аранжировщик, все остальное мы сделаем, — сказала Тина Кароль.

Пришли на вокальную сцену и опытные звезды — сестры Анна и Ангелина Завальские, которые много лет пели в коллективе «Алиби». Певицы презентовали обновленный дуэт под новым названием «The Alibisisters» и спели на шоу песню в непривычном для себя звучании.

— После небольшого таймаута в пять лет, мы вернулись снова на сцену, — сказали сестры. — За это время у нас были главные проекты — наши дети. Но потом мы почувствовали, что уже пора снова сделать что-то вместе. Таким наш дуэт еще никто не видел.

Выступление сестер развернуло все тренерские кресла.

— Что происходит! — не ожидала Тина Кароль.

-- Как мы рады вас видеть тут, — сказала Надя Дорофеева.

— Мы не хотим занимать место в проекте какого-то талантливого участника, — сказали девушки. — Наше выступление — музыкальный сюрприз.

Фото goloskrainy_official/Instagram

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