Хлое Кардашьян дала понять, что выходит замуж, показав огромное кольцо

В то время, как Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом, ее младшая сестра Хлое Кардашьян дала понять, что собирается замуж. 36-летняя телезвезда, модель и бизнес-леди опубликовала в Instagram свое фото в купальнике-бикини и сапогах собственного бренда Good American. Однако внимание фанатов привлекла не столько рекламируемая обувь, сколько огромное кольцо на пальце Хлое. Никаких заявлений Кардашьян при этом не сделала. Однако, когда один из 216 миллионов ее подписчиков написал в комментариях: «Они что… да?», она ответила: «Да! Они — да».

В последнее время Хлое снова сблизилась со своим 29-летним бойфрендом-баскетболистом Тристаном Томпсоном, отцом ее двухлетней дочери Тру. Кардашьян порвала с ним в 2019 году вскоре после рождения дочки, уличив возлюбленного в изменах. Однако потом они помирились. По словам Хлое, Тристан изменился к лучшему. И теперь она мечтает о сестричке или братике для Тру.

Это будет второй официальный брак Хлое Кардашьян. В сентябре 2009 года, спустя месяц после знакомства, она вышла замуж за баскетболиста Ламара Одома. На развод Кардашьян подала в декабре 2013 года, а официально он был оформлен три года спустя.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Голое фото Хлое Кардашьян привело в восторг бойфренда, который ей изменял.



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