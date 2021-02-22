«Занимаешь чужое место»: Тодоренко на шоу «Маска» разозлила зрителей

Телеведущая Регина Тодоренко вошла в команду жюри российской версии шоу «Маска». С первых же выпусков программы Регине приходится выслушивать, что она раздражает зрителей. На странице Тодоренко в Instagram звезду ругают за постоянные реплики не к месту.

«Региночка, думай чуть-чуть», — советуют звездному детективу зрители. Тодоренко за словом в карман не полезла и ответила на обидные комментарии.

Напомним, в российской версии шоу «Маска» детективами, угадывающими замаскированные личности, стали Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и шоумен Тимур Родригез. Сценаристы шоу недовольно намекают, что команда ведет себя очень предсказуемо: так, Тодоренко постоянно удивленная, Родригез делает селфи, а ведущий Вячеслав Макаров подпевает участникам.

Фото reginatodorenko/Instagram

153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter