«Я боюсь Вас!» Разгоряченный муж Ольги Сумской напугал ее «выпадом»

Украинская актриса Ольга Сумская показала «грозного» мужа, «напугавшего» ее в спортзале.

В сториз в Instagram она выложила видео из спортивного зала, где они занимаются с Виталием Борисюком. В то время как актриса «наворачивала круги» на беговой дорожке, ее муж работал в паре с тренером по боксу.

«Виталий Николаевич, как самочувствие», — поинтересовалась у супруга, закончившего спарринг, Сумская. В ответ тот сделал несколько выпадов в сторону жены, снимавшей его на видео. На что та шутя сказала: «Я вас боюсь!»

Напомним, что 57-летний Виталий Борисюк принял участие в специальном выпуске шоу «Голос країни», посвященном мировым хитам о любви. Актер в следующих эфирах будет продолжать борьбу вместе с начинающими исполнителями. «Я же все-таки хочу вскочить в этот поезд. Показать свое творчество, свое видение мира, своим голосом и своей музыкой подарить людям радость», — говорил Борисюк.

Фото со странички Ольги Сумской в социальных сетях.

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