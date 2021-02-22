27.80 / 28.00 33.51 / 33.89
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Постарела сразу»: на сменившую образ Тодоренко накинулись с критикой

2:23 23 февраля 2021
Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко, примерившая «нежно-розовый образ», получила новую порцию критики от фолловеров.

В Instagram она выложила новую порцию фотографий, на которых она предстала в новом имидже, написав, что ее новый «лук» — «пушка».

Однако в комментариях, которые получили больше всего «лайков», их авторы высказывают разочарование и просят телеведущую вернуть прежний цвет волос. А еще пишут, что сменив имидж, Регина Тодоренко сразу «постарела на пять лет».

Напомним, что ранее на Тодоренко ополчились зрители российской версии шоу «Маска», в котором телеведущая стала детективом. Ей попеняли за постоянные реплики «ни к месту». Вместе с ней в жюри — Филипп Киркоров, Валерия и шоумен Тимур Родригез.

Фото Регины Тодоренко из социальных сетей.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Оля Полякова

В квартире Поляковой рухнул потолок

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Игоря Николаева растрогала реакция Аллы Пугачевой на пост о жене

яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер