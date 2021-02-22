«Постарела сразу»: на сменившую образ Тодоренко накинулись с критикой

Телеведущая Регина Тодоренко, примерившая «нежно-розовый образ», получила новую порцию критики от фолловеров.

В Instagram она выложила новую порцию фотографий, на которых она предстала в новом имидже, написав, что ее новый «лук» — «пушка».

Однако в комментариях, которые получили больше всего «лайков», их авторы высказывают разочарование и просят телеведущую вернуть прежний цвет волос. А еще пишут, что сменив имидж, Регина Тодоренко сразу «постарела на пять лет».

Напомним, что ранее на Тодоренко ополчились зрители российской версии шоу «Маска», в котором телеведущая стала детективом. Ей попеняли за постоянные реплики «ни к месту». Вместе с ней в жюри — Филипп Киркоров, Валерия и шоумен Тимур Родригез.

Фото Регины Тодоренко из социальных сетей.

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